كيا تطلق النسخة الهجينة من سيارة السيدان "كي 8" في السوق المحلي

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

أطلقت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء النسخة الهجينة من سيارة السيدان "كي 8" في السوق المحلي، لتكمل تشكيلة من أربعة طرز للسيارة.



وتأتي النسخة الهجينة من سيارة "كي 8" مع محرك بنزين توربو هجين سعة 1.6 لتر، مما يضيف إلى مجموعة طرز محركات بنزين 2.5 لتر و3.5 لتر ومحرك حقن بترول مسال 3.5 لتر، تم إصدارها في الشهر الماضي.

وقالت الشركة إن سعر النسخة الهجينة يبلغ ما بين 36.98 مليون وون و42.87 مليون وون (32,950 - 38,000 دولار أمريكي) اعتمادا على الخيارات.

وذكرت أنها تخطط لإطلاق الطراز الجديد في الأسواق الخارجية في النصف الثاني من هذا العام.

يذكر أن "كي 8" هي خليفة "كي 7"، المعروفة باسم "Cadenza" في الولايات المتحدة، والتي بلغت مبيعاتها أكثر من 500,000 وحدة على مستوى العالم منذ إطلاقها في العام 2009.

وتعد "كي 8" الأولى تحت شعار علامتها التجارية الجديدة، حيث غيرت الشركة اسم الشركة من كيا موتورز إلى كيا في يناير لانتقالها إلى مزود حلول التنقل.