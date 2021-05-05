أنجح سيارات السباق اليابانية.. رحلة طويلة بالصور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك صناعة السيارات اليابانية عبر تاريخها مجموعة متميزة من الموديلات التي نجحت في تحقيق تاريخ مشرف في عالم سباقات السيارات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أنجح السيارات اليابانية الصنع في عالم سباقات السيارات بمختلف منافساته.

ضمت القائمة من تويوتا، النسخة التي توفرت خلال حقبة التسعينيات من طراز Supra JGTC، وهي النسخة الحاصلة على لقب بطولة Japan Grand Touring Championship عام 1997.





ومن ميتسوبيشي، يأتي ضمن أنجح السيارات اليابانية في مجال السباقات، طراز Mitsubishi Lancer Evolution Group A، الذي توهج أيضا في حقبة التسعينيات، وسبق له حصد لقب سباقات رالي العالمية.





من بعده، ضمت القائمة طراز Mazda 787B، ويعتبر هذا الطراز هو الوحيد الذي ينجح في تحقيق لقب سباقات لومان 24 ساعة، بمحرك rotary-engined عام 1991.





ومن أصحاب التاريخ المشرف في عالم السباقات من السيارات يابانية الصنع، جاء طراز نيسان Skyline GT-R R32 Group A، أحدث أنجح السيارات في سباقات رالي جروب A، في أعوام 1991 و 1992.





ومن ماركة سوبارو، ضمت القائمة طراز Subaru Impreza WRC، وكان من أقوى السيارات التي نافست في سباقات الرالي العالمية، من عام 1993، وحتى عام 2008.





ومن نيسان، جاء أيضا ضمن القائمة طراز GT-R GT3 موديل عام 2015، الذي حقق نجاحات متميزة في سباقات السيارات GT3 الشهيرة.





ومن جواهر التسعينيات أيضا من ماركة تويوتا، ضمت القائمة طراز Celica GT-Four، وكان من أبرز الموديلات اليابانية المشاركة في سباقات رالي جروب A.





من بعده، ضمت القائمة طراز Mitsubishi Pajero الذي سبق له تحقيق ألقاب مرموقة في عالم سباقات رالي الطرق الوعرة، وذلك خلال مطلع حقبة الألفينيات، بداية القرن الحالي.



