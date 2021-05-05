فيراري F8 Tributo ببصمة ألمانية.. سرعة رهيبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة مانسوري الألمانية تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة فيراري F8 Tributo لزيادة جاذبية ملامحها ورفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها المعدلة F8XX الجديدة تتميز من خلال العديد من المكونات خفيفة الوزن المصنوعة من ألياف الكربون مع لون الطلاء "Catania Green"، والذي يتباين بشكل غاية في الأناقة مع اللون الذهبي على الجنوط المصنوعة من معدن خفيف.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة باللون البيج تتخلله أشرطة باللون الأبيض. وتظهر وحدة التحكم في مستويات القيادة بالكونسول الأوسط بألوان العلم الإيطالي الأخضر والأبيض والأحمر.

ومن ناحية أخرى أجرت مانسوري تعديلات على محرك السيارة V8 سعة 3.9 لتر بقوة 720 حصانا/770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما أسفر عن زيادة المعدلات إلى 880 حصانا/960 نيوتن متر، وبذلك تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.6 ثانية بدلا من 2.9 ثانية.

رولز رويس Ghost

وخلال عام 2021 تمكنت مانسوري من وضع بصمتها على عدد من السيارات الفارهة، منها نسختها Ghost Launch Edition المعتمدة على الأيقونة البريطانية رولز رويس Ghost ، التي تتميز من خلال شفة الاسبويلر المصنوعة من ألياف الكربون على الغطاء الخلفي، والأشرطة المصنوعة من ألياف الكربون على غطاء حيز المحرك.





وتقف النسخة المعدلة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة، كما تزدان السيارة بخطوط تصميمية تمتد من الكشافات الأمامية إلى المصابيح الخلفية، وبمكونات ذهبية اللون على شبكة المبرد. وتكتمل أناقة هذه الصورة بالمكونات المصنوعة من الكروم باللون الأسود.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بمقود رياضي، وبتجهيزات جلدية فاخرة باللون البرتقالي، وحليات باللون الأسود.

وتظل السيارة معتمدة على سواعد محرك تربو مزدوج V12 سعة 6.75 لتر وبقوة 571 حصانا/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

فيراري 812 GTS

ومنتصف مارس/آذار، أطلقت مانسوري سيارتها Stallone GTS الجديدة المبنية على أساس السيارة فيراري 812 GTS.

وأوضحت الشركة أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة V12 سعة 6.5 لتر، زادت قوته من 800 حصان/718 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 830 حصانا/740 نيوتن متر.





وبفضل هذه القوة الإضافية تتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية بدلا من 3.0 ثوان، كما تصل السرعة القصوى إلى 345 كلم/س بدلا من 340 كلم/س.

ولتتوائم السيارة مع المعدلات الجديدة تم إجراء تحسينات على مجموعة التعليق، كما تم التجهيز بجنوط قياس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة على المحور الخلفي.

مرسيدس الفئة G

ومن ضمن سيارات شركة التعديل الألمانية السيارة Gronos المعتمدة على سيارة الفئة G من مرسيدس، والمنتمية لفئة موديلات الطرق الوعرة.

وأوضحت مانسوري أنها أجرت تعديلات على نظام الدفع بالسيارة ليصل إلى قوة 850 حصانا/1000 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.5 ثانية.





وتتميز السيارة من خلال لون الطلاء British Racing Green، والعديد من المكونات المصنوعة من ألياف الكربون مثل المئزر الأمامي، وغطاء حيز المحرك وتوسعة الرفارف، والعتبات الجانبية والمئزر الخلفي.