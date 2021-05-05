نصائح مهمة قبل شراء سيارة كهربائية مستعملة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع التنوع بسوق السيارات الكهربائية، فإن المقبلين على شراء سيارة مستعملة يتعين عليهم فحص بعض الأشياء باستفاضة أكثر من السيارات التقليدية

وقدم نادي السيارات ADAC الألماني بعض النصائح المهمة للمقبلين على شراء سيارة كهربائية مستعملة، والتي تبدأ بالتحقق من مدى السير الحقيقي.



ويتم التحقق من مدى السير، الذي تبلغه السيارة في دورات القيادة العادية من خلال التحرك بالسيارة بعد الشحن كاملا وجعل العداد على صفر، وبعدها تقدر المسافة المتبقية كما تظهرها أنظمة العرض بالسيارة.

ويراعى أن القيمة الواقعية تقل عن القيمة المنصوص عليها في مواصفات السيارة التقنية، حتى أنها تصل إلى 20% في المتوسط وفقا لمعيار WLTP و40% وفقا لمعيار NEDC، علما بأن مدى السير يتناقص مع عمر البطارية وعدد دورات الشحن.

وباعتبار البطارية هي العنصر الأهم في السيارات الكهربائية، فيجب التحقق بشكل جيد من حالتها، والصيانة الدورية لها، والتحقق من مدى توافق تقنيات شحنها مع البلد، التي سيتم قيادتها فيها.

وارتفع الطلب على السيّارات الكهربائية في أوروبّا مؤخّرًا بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك أيضًا إلى زيادة الحوافز والدعم المقدّم لشراء سيّارة كهربائية، وهو الأمر الذي أنعش الطلب على هذه السيّارات رغم كورونا، وتعدّ خطوة مهمّة على طريق طويل نحو تحقيق الأهداف المناخية لقطاع النقل.

وبرغم كون السيارات الكهربائية الجديدة أكثر تكلفة من السيارات التقليدية التي تعمل بالبترول أو الديزل، فإن فرق السعر لا يُلحظ كثيرا في سوق السيارات المستعملة.

وقال كريستوفر ليود، محرر السيارات في BuyaCar.co.uk إن سوق السيارات الكهربائية يكتسب زخما، ولاسيما سوق السيارات المستعملة.

مبيعات السيارات الكهربية

سجلت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات في أوروبا أكثر من 500 ألف وحدة في العام 2020، ما يمثل نقطة تحول إيجابية في تحول صناعة السيارات بعيدا عن الوقود الحفري، وفقا لما نشرته صحيفة “جارديان” البريطانية.

وتجاوزت مبيعات السيارات التي تتصل بمصدر كهربي، من بينها السيارات الهجين، حاجز المليون وحدة في 2020 في المملكة المتحدة، وفي أسواق السيارات الـ 17 الكبرى في أوروبا، وفقا للبيانات التي تم جمعها من قبل مؤسسة “سكميدت أوتوموتيف ريسيرش”.

وخلال 2019 بأكمله بلغت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 354 ألف وحدة فقط في عموم المنطقة.

وتشهد مبيعات السيارات الكهربائية الكاملة صعودا صاروخيا، فيما دفعت قيود الانبعاثات الصارمة وكذا الطلب الاستهلاكي المتزايد شركات تصنيع السيارات إلى إنفاق مليارات اليورو على عملية تطوير موديلات جديدة قادرة على السير لمسافات طويلة.