ستروين الفرنسية تودع محركات الديزل للأبد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة ستروين عن نهاية عهدها بمحركات الديزل، وحصر محركات سياراتها المستقبلية ما بين العاملة بالجازولين أو الطاقة الكهربائية.

ووفق المدير التنفيذي لـ"ستروين"، "فينسينت كوبي"، فإن الخطوة تأتي ضمن مشروع سيتروين للتحول للطاقة الصديقة للبيئة في المستقبل كغيرها من ماركات السيارات.

وتطبق ستروين هذا القرار بداية من أحدث نسخة تطرحها من طراز CS X لعام 2022، والتي أعلنت عنها للسوق الأوروبية خلال عام 2021 الجاري بخيارات محركات عاملة بالجازولين والطاقة الكهربائية الهجينة فقط، بحسب "موتور وان".

وضمن تصريحاته، قال "كوبي"، إن ستروين كانت تطرح 80% من سياراتها عاملة بمحركات ديزل منذ 5 أعوام.

لكن منذ عام 2020 الماضي تراجعت النسبة لـ 50% فقط من سياراتها كانت عاملة بمحركات ديزل.

أضاف أنه خلال ثلاث سنوات مقبلة ستحرص الشركة على تراجع النسبة بشكل أكبر تصل لـ 15%، حتى تتوقف تماما عن طرح أي سيارات عاملة بمحركات من هذا النوع".

مفاجأة الصيف

وأعلنت شركة "دي إس" عن إطلاق أيقونتها DS9 الفارهة خلال فصل الصيف القادم بسعر يبدأ من 47 ألفا و550 يورو.

وأوضحت الشركة التابعة لشركة ستروين الفرنسية، أن الصالون الفاخر يظهر بطول 4.93 متر، ويزدان بالكثير من الحليات المصنوعة من الكروم والأضواء الفخمة في كل مكان وتجهيزات مريحة للغاية.

وتقف السيارة الجديدة على قاعدة عجلات بطول 2.90 متر، ما يجعلها توفر المزيد من المساحة والرحابة خاصة فيما يخص المقاعد الخلفية.

ومن تجهيزات الراحة مجموعة التعليق الإلكتروني، والتي تقوم بضبط ممتصات الصدمات وفقا لحالة الطريق وبشكل مسبق، وكذلك مقاعد التدليك المكيفة في الخلف. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام الرؤية الليلية.

وتعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين Plug-in بقوة تصل إلى 165 كيلوواطا/225 حصانا، ومدى سير يصل إلى 60 كلم. ويبلغ متوسط استهلاك السيارة بفضل دفعها الهجين 1.6 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 35 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.