شاهد سيارة رولزرويس كولينان المخصصة للمغني دريك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دريك هو أحد أغنى المشاهير بالعالم، وقد اشترى مؤخراً سيارة رولزرويس كولينان معدلة بكثافة من شركة Chrome Hearts والنتيجة بديعة بالفعل.

هذه الشركة مشهورة بلمساتها الجمالية القوطية المظلمة، وهو ما نراه في الكولينان المعدلة، بشبك أمامي فريد ولمسات كروم مصقولة في مختلف أنحاء الخارجية وعجلات حصرية تحمل شعار الشركة وعبارة “عليك اللعنة” بالإنجليزية لسبب ما.

كما حصلت الداخلية على تحديثات جذرية تشمل جلود سوداء جديدة بتطريز وأنماط معقدة.. والنتيجة هي سيارة كولينان فريدة من نوعها لدرجة أن متحف الفنون العصرية في مدينة ميامي سيعرض السيارة في مجموعته حتى منتصف مايو.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin