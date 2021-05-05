صانعة الهواتف الذكية الصينية “أوبو” ستبدأ بتطوير السيارات الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ انفجار سوق السيارات الكهربائية العام الماضي، على الأقل في بورصات الأسهم العالمية، وقد رأينا العديد من شركات التقنية التي قررت دخول المجال لتنويع مصادر دخلهم والاستفادة من التوسع المضطرد في عالم السيارات والتكنولوجيا الكهربائية.

وقد كتبنا عن طرح هواوي لسيارتها الجديدة “سيريس SF5” في متاجرها الصينية الشهر الماضي بالتعاون مع شركة “سيريس” المصنعة للسيارات والتقنيات الكهربائية، كما قررت شاومي من طرفها دخول المجال كذلك، وسنرى نموذجًا كهربائيًا منها قريبًا.

والآن أشارت تقارير صحفية لاهتمام شركة “أوبو” الصينية المصنعة للهواتف الذكية بالمشاركة في السباق وتطوير سيارة كهربائية خاصة بها بالتعاون مع صانعات السيارات التقليدية.

من الغالب أن سيارة “أوبو” القادمة ستكون مركزة على الأسواق الآسيوية التي تتمتع أوبو بحضور ملحوظ فيها، مع العلم أن الشركة سجلت براءات اختراع متعددة في مجال القيادة الذاتية على مدار الأعوام الأخيرة، ما يوضح جاهزية الشركة لدخول المجال، على الأقل من الناحية التقنية.