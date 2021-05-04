شهادة ثقة من 173 دولة.. الإمارات تبهر العالم في إكسبو 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت دبي، الثلاثاء، فعاليات الاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين بإكسبو 2020 دبي بمشاركة أكثر من 370 ممثلا عن دول وشعوب العالم.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، إن اجتماعاتنا الثلاثاءء والأربعاء يعتبر أكبر، وأهم الاجتماعات قبل إفتتاح إكسبو2020.

وتابعت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن هذا الاجتماع التنسيقي الفني الذي يضم 370 شخصا من 173 دولة عبارة عن ثقة دول العالم في قدرة الإمارات، وقدرة دبي في استضافة إكسبو، وثقتهم في المنظومة الصحية للإمارات التي اثبتت للعالم إنها تتحدى الصعوبات.

وأضافت، وجهنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى إبهار العالم فحاولنا ذلك عن طريق المشاريع الجبارة العظيمة التي وضعت، والمدينة الجديدة التي تم بناؤها.





وتابعت الهاشمي: اليوم لدينا 190 دولة تم تأكيد مشاركتها وخاصة في ظل "كوفيد-19"، وهي المشاركة الدولية التي لم يسبق لها مثيل في مشاركات سابقة لإكسبو، وذلك رغم الأوضاع الصعبة، في كافة أنحاء العالم.

وأكدت: أن "هذه شهادة نحن نعتزبها، ونطلب من الله التوفيق في أداء المهمة على أحسن وجه، ونرفع راس شعب الإمارات في كل مكان".

وحول الحضور الدولي الكبير اليوم قالت الهاشمي، إن دولة الإمارات إضطرت إلى تأجيل أكسبو لمدة سنة، واليوم تواجد الوفود ومشاركتهم معنا عبارة عن تجسيد ثقتهم في قدرتنا في استضافة الحدث ان شاء الله في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأكدت: حرص القائمين على الحدث على إجراءات السلامة الصحية فيما يتم فحص الوفود قبل وصولهم الى موقع إكسبو "PCR" علما ان كل موظفي إكسبو تلقوا اللقاح.





وأكد الدكتور احمد مغاوي المفوض العام للجناح المصري، أن إكسبو هو المنبر الأساسي والمحفل الذي يضع أي بلد لعلاقات تكاملية ترابطية ما بين الدول بعضها البعض.

وتابع: أن الدورة الحالية لإكسبو 2020 على أرض دبي في الإمارات الشقيقة تتعامل مع إكسبو من منظور "ترابط العقول لصنع المستقبل"، ومن هنا تأتي خصوصية إكسبو في هذه الدورة، لأننا نحتاج بشدة لترابط العقول لصنع المستقبل في وقت يمر فيه العالم أجمع بتحديات كثيرة جداً، مثل جائحة كورونا.

وعن الجناح المصري قال، إن المحتوى الذي سيتم عرضه داخل الجناح يتم إنتاجه حالياً، وأجندة الفعاليات ستكون مفاجأة لكي يكون لدينا فعاليات ومحتوى براق، وجذاب، يجعل الزائر يستمتع بالجناح المصري وإكسبو بشكل عام.

ومن جانبه قال فريدون حرتوقه المفوض العام للجناح الأردني بإكسبو، إن مشاركتهم في هذا الحدث المهم فرصة مهمة للأردن لكي يعرض المميزات الموجودة والفرص والتطور في المملكة الأردنية.



