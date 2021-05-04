دراسة تكشف عن عودة 20% من ملاك السيارات الكهربائية للبنزين، لماذا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صدرت دراسة هامة من معهد Gil Tal الأمريكي تكشف عن عودة نحو 20% من ملاك السيارات الكهربائية إلى سيارات البنزين والديزل بعد أعوام معدودة من اقتنائهم لها.

السبب ولا غرابة هنا هو ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن.. كما اشتكى الملاك من طول فترات شحن السيارات الكهربائية خاصة في منازلهم لعدم توافر الشواحن فائقة السرعة قرب أماكن إقامتهم.

كما وضح المعهد أن معظم المستهلكين القاطنين في شقق سكنية لا يجدون أماكن مناسبة لركن وشحن سياراتهم الكهربائية ليلاً، ما يفسر تراجع 20% من ملاك السيارات الكهربائية عنها.

بالنسبة للبيانات المستخدمة في الدراسة فقد اعتمد المعهد الأمريكي على بيانات شراء واستبدال السيارات الكهربائية في ولاية كاليفورنيا تحديداً بين أعوام 2012 و2018.