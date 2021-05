سوزوكي تدشن سيارة رياضية جديدة بتصميم مستوحى من الدراجات النارية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تجهز سوزوكي لمرحلة تحول شاملة في توجه الشركة بعد استقالة رئيس مجلس إدارتها السابق أوسامو سوزوكي بعد أربعة عقود في منصبه، والهدف هو تنشيط الحضور العالمي للعلامة وصورتها أمام المستهلكين.

ضمن خطوات الاستراتيجية الجديدة، كشفت سوزوكي عن سيارة رياضية صغيرة باسم ميسانو، ويقتصر طول السيارة على 157.4 إنش بتصميم جذاب وملفت للنظر.

ووضحت سوزوكي أنها استهدفت تصميم سيارة مستوحاة من الدراجات النارية سواء في تجربة القيادة نفسها أو عناصر التصميم مثل المقود والعجلات البارزة.

بالطبع السيارة اختبارية للوقت الحالي ولكن قد تقرر سوزوكي طرح إصدار إنتاجي حصري لها خلال الأعوام القادمة.

