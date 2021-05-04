نصائح مفيدة لتغيير عجلات السيارة.. إليك الطريقة الصحيحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند الرغبة بتغيير العجلات السيارات يجب اتباع عدد من النصائح والإرشادات المفيدة، التي تساعد أصحاب السيارات بذلك دون تعريض أنفسهم للخطر.

وقال نادي السيارات أوروبا إن أول هذه الإرشادات ضرورة أن يتم استبدال العجلات على سطح مستوٍ وفي مكان يمكن التحرك فيه بسهولة وأمان حول السيارة مثل ساحات الانتظار.



كما ينبغي تعشيق ناقل الحركة اليدوي أو نقل ذراع التعشيق إلى الوضع P مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي وشد مكبح اليد وغلق جميع أبواب السيارة. ومن الضروري توافر مرفاع سيارة هيدروليكي، والذي يعتبر في أغلب الأحيان حلا غير مريح يتم استعماله في حالات الطوارئ.

احذر الاستلقاء أسفل السيارة

وسواء تم تأمين السيارة بواسطة سنادات أو حوامل لا يجوز أبدا أن يتم الاستلقاء أسفل السيارة أو تمديد الأذرع أو الأرجل أسفلها، مثلا عند الرغبة في الإمساك بالعجلة بصورة أفضل.

وأثناء وقوف السيارة على الأرضية يجب تخفيف ربط جميع مسامير العجلة بواسطة المفتاح المتصالب بمقدار نصف دورة، وبعد ذلك يمكن استعمال مرفاع السيارة، ويمكن التعرف على المواضع، التي يجب تركيب مرفاع السيارة فيها من خلال الاطلاع على دليل تشغيل السيارة، وغالبا ما توجد العلامات المعنية على الجانب السفلي الخارجي للسيارة.

وبعدما يتم رفع السيارة يمكن فكك جميع مسامير العجلة واستبدال العجلة، ولا يجوز أبدا أن يتم تشحيم مسامير العجلات أو تزييتها، ويمكن تنظيف المسامير المتسخة أو الصدئة أو أسطح الارتكاز بالجنوط بواسطة فرشاة سلكية، ومع الإطارات الجديدة يجب الالتزام باتجاه السير، وغالبا ما يكون هناك سهم على الجانب الخارجي للإطار يوضح اتجاه سير الإطار.

وبعد ذلك يتم تثبيت مسامير العجلة بعد تركيب الإطارات يدويا، ثم يتم ربط مسامير العجلة ربطا خفيفا بواسطة المفتاح المتصالب، ويتم إحكام الربط في الدورة التالية، وفي تلك الأثناء يجب إحكام ربط المسامير بشكل متقابل، حتى لا يتعرض الجنط للالتواء، وأن يتم الربط بشكل متساوٍ.

وعندما يتم إنزال السيارة من مرفاع السيارة، ينبغي إحكام ربط مسامير العجلة بواسطة مفتاح عزم الربط، وعادة ما تكون قيم الربط الصحيحة في دليل تشغيل السيارة أو ترخيص التشغيل العام للجنوط، ويتم تحرير المفتاح بعد الاستخدام.

وفي النهاية يجب ضبط هواء الإطارات على القيم الصحيحة، بالإضافة إلى إعادة إحكام ربط مسامير العجلة بعد السير لمسافة 50 إلى 100 كلم ومراجعة ضغط هواء الإطارات مرة أخرى.