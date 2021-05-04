“عروض الجميح الرمضانية” شفروليه ترافرس 2021 متاحة بمرابحة صفر بالمئة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات بشهر رمضان على سيارة شفروليه ترافرس 2021 بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- شفروليه ترافرس LS دفع أمامي موديل 2021
مميزات العرض:
- الدفعة الأولى 68,999 ريال سعودي
- 0% مرابحة
- 50% اليوم و50% بعد سنتين
- 5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات
الشروط:
- الموافقة خاضعة لموافقة البنك على طلب العميل وفقاً لشروط وأحكام البنك
- يتم احتساب نسبة التأمين وفقاً لتاريخ العميل
صورة العرض: