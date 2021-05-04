“عروض الجميح الرمضانية” شفروليه ترافرس 2021 متاحة بمرابحة صفر بالمئة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات بشهر رمضان على سيارة شفروليه ترافرس 2021 بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

شفروليه ترافرس LS دفع أمامي موديل 2021

مميزات العرض:

الدفعة الأولى 68,999 ريال سعودي

0% مرابحة

50% اليوم و50% بعد سنتين

5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات

الشروط:

الموافقة خاضعة لموافقة البنك على طلب العميل وفقاً لشروط وأحكام البنك

يتم احتساب نسبة التأمين وفقاً لتاريخ العميل

صورة العرض: