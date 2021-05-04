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“عروض الجميح الرمضانية” شفروليه ترافرس 2021 متاحة بمرابحة صفر بالمئة

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات بشهر رمضان على سيارة شفروليه ترافرس 2021 بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • شفروليه ترافرس LS دفع أمامي موديل 2021

مميزات العرض: 

  • الدفعة الأولى 68,999 ريال سعودي
  • 0% مرابحة
  • 50% اليوم و50% بعد سنتين
  • 5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات

الشروط:

  • الموافقة خاضعة لموافقة البنك على طلب العميل وفقاً لشروط وأحكام البنك
  • يتم احتساب نسبة التأمين وفقاً لتاريخ العميل

صورة العرض:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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