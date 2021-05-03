شركات السيارات تريدك أن تدفع لها اشتراكاً شهرياً!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تبحث شركات السيارات عن مصادر ربحية جديدة بالاعتماد على أحدث التقنيات المزودة في السيارات، خاصة تكنولوجيا التحديثات عبر الهواء، والتي تسمح بتغيير وتحديث أنظمة السيارة بسهولة عن بعد.

الاستفادة من التحديثات الهوائية لتقديم مزايا حصرية تحت اشتراك شهري أو سنوي ليس جديداً، وعلى سبيل المثال، تقدم فورد نظام “بلو كروز” القيادة النصف ذاتية باشتراك 600 دولار – 2250 ريال على مدار ثلاثة أعوام لتفعيله.

ويتوقع الخبراء أن أكثر من 350 مليون سيارة ستكون مزودة بخدمة التحديثات الهوائية بحلول 2025، وقد بدأت جنرال موتورز من طرفها بالاستفادة بالفعل من هذا المصدر الربحي الجديد عبر إطلاق خدمة “خرائط بلس” للملاحة في السيارات باشتراك شهري 15 دولار (56 ريال).

وقد عبرت شركات السيارات الألمانية عن اهتمامها بخدمات الاشتراك لتعزيز هوامشها الربحية، وقد تقدم مرسيدس خدمات موسيقية وسمعية في سيارة EQS الكهربائية الجديدة كلياً بالاشتراك الشهري، كما صرحت بي ام دبليو في الماضي باهتمامها بتقديم خدمات تدفئة وتهوية المقاعد والكروز كونترول المتكيف عبر الاشتراك.

المدافعون عن خدمات الاشتراك يشيرون إلى المرونة الفائقة التي توفرها للعملاء.. مثل التمتع ببعض خدمات الفئات الأفخم للسيارات بدون شراء هذه الفئات، ولكن استفادة العملاء من هذه المعادلة تعتمد على أسعار الاشتراك وطبيعة الخدمات.