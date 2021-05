المصابيح الأمامية الصغيرة هي موضة السيارات الجديدة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التطور المضطرد في تكنولوجيا الإضاءة أدى لتغييرات جذرية في شكل السيارات على مدار القرن الماضي.. وقد انتشرت في الأعوام الماضية تقنيات LED والمصابيح النهارية، والتي سمحت لصانعات السيارات بإعطاء سياراتهم تصاميم فريدة متمحورة حول الإضاءة والمصابيح، خاصة عند النظر إليهم ليلاً.

ولكن يبدو أن هذا التطور التقني لسبب ما أدى إلى اتجاه محدد في التصميم نحو المصابيح الأمامية والنهارية الضيقة جداً.. ربما لأن المصابيح الضيقة تعكس التوجه المستقبلي والكهربائي في نظر صانعات السيارات حالياً.

من الأمثلة البارزة الأخيرة هي كاديلاك لايريك الجديدة.. مع العلم أن المصابيح الأمامية عليها هي الوحدات الرأسية الموضوعة أسفل المصابيح النهارية الأفقية الضيقة، وهو توجه آخر منتشر في صناعة السيارات حالياً لعكس وضعيات المصابيح الأمامية والنهارية.

وقد أرفقنا أمثلة متعددة لسيارات جديدة مزودة بمصابيح ضيقة جداً، بداية من هيونداي كونا وكونا N الجديدتين، مروراً بسيارات سيتروين الفرنسية الأحدث مثل C5x، وأضيفوا على ذلك 80% من السيارات الكهربائية الصينية الملتزمة بنفس النمط، وربما أجمل مثال للمصابيح الضيقة هي بوجاتي شينتوديتشي البديعة التي يبدأ سعرها من 9 مليون دولار – 45 مليون ريال .

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin