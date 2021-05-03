هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من إعلان هواوي عن بدء مبيعات سيارة “سيريس SF5” كروس أوفر ودخولها بشكل جاد في سوق السيارات في محاولة لتنويع مصادر دخلها مع تراجع أرباح قطاع الهواتف الذكية بفعل العقوبات الأمريكية، أشارت تقارير جديد إلى أن الشركة تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية.

التقرير يشير إلى شركة “تشونغ كينغ جينكانغ” تحديداً، ويبدو أن هواوي تسعى لشراء حصة متحكمة في الشركة والاستفادة من مصانعها لبناء سياراتها الكهربائية الجديدة، مع العلم أن المفاوضات لا تزال أولية.

ويُذكر أن هواوي أعلنت مؤخراً عن تعاقدها مع ثلاث شركات سيارات صينية لتوريدهم بنظام هواوي التشغيلي للسيارات، ومن المنطقي أن الخطوة القادمة للعلامة هي شراء شركة سيارات صغيرة والتحكم بشكل مباشر في عمليات التصنيع.

للوقت الحالي، ستستمر هواوي ببيع سيارتها سيريس SF5 كروس أوفر في متاجرها الصينية بأسعار تبدأ من 38,000 دولار – 143,000 ريال لنسخة الدفع الرباعي و33,361 دولار – 125,000 ريال للدفع الثنائي بالتعاون مع مصنعة السيارات والمكونات الكهربائية “سيريس”.