تسريب كيا K900 فيس ليفت الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كيا حالياً على تطوير تحديثات منتصف العمر لـ K9 سيدان الفاخرة، والمعروفة في أسواقنا بـ K900، وقد تسربت صور الفيس ليفت مؤخراً في كوريا قبل التدشين المتوقع خلال أسابيع.

ويتوفر الجيل الثاني الحالي من K900 بمحركين V6 سعة 3.3 لتر و3.8 لتر بقوة 370 و315 حصان بالتوالي، مع توفرها أيضاً بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 425 حصان.

وستحصل السيارة على تحديثات جمالية خارجية وداخلية، وقد تقدم كيا منصة جديدة كلياً لدعم المحركات الهجينة بالقابس.

كما ستحصل K900 فيس ليفت على أحدث أنظمة السلامة والترفيه من المجموعة، مثل التي رأيناها في جينيسيس G80، كما قد نرى تحديثات للمحركات.. وسنعلم المزيد قريباً.