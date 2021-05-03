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“عروض المجدوعي الرمضانية” سيارات بيجو 2021 بدون دفعة أولى وأول 3 أقساط عليهم

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات الرمضانية من المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك أقوى العروض الرمضانية على طرازات بيجو الجديدة المعروضة عند الوكيل بالتعاون مع راية للتمويل.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • جميع سيارات بيجو لدى وكالة المجدوعي

مميزات العرض:

  • أول ثلاثة أقساط على الوكيل
  • بدون دفعة أولى
  • بدون رسوم إدارية
  • سنتين صيانة مجانية أو 40,000 كم أيهما يأتي أولاً
  • 5 سنوات ضمان أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً
  • 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط:

  • تطبق الشروط والأحكام
  • الصور المستخدمة لغرض دعائي فقط
  • يسري العرض حتى تاريخ 31 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية

صورة العرض:

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MO Nasa

MO Nasa

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