“عروض المجدوعي الرمضانية” سيارات بيجو 2021 بدون دفعة أولى وأول 3 أقساط عليهم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات الرمضانية من المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك أقوى العروض الرمضانية على طرازات بيجو الجديدة المعروضة عند الوكيل بالتعاون مع راية للتمويل.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- جميع سيارات بيجو لدى وكالة المجدوعي
مميزات العرض:
- أول ثلاثة أقساط على الوكيل
- بدون دفعة أولى
- بدون رسوم إدارية
- سنتين صيانة مجانية أو 40,000 كم أيهما يأتي أولاً
- 5 سنوات ضمان أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً
- 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
الشروط:
- تطبق الشروط والأحكام
- الصور المستخدمة لغرض دعائي فقط
- يسري العرض حتى تاريخ 31 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية
صورة العرض: