“عروض المجدوعي الرمضانية” سيارات بيجو 2021 بدون دفعة أولى وأول 3 أقساط عليهم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات الرمضانية من المجدوعي للسيارات، ولا تفوتك أقوى العروض الرمضانية على طرازات بيجو الجديدة المعروضة عند الوكيل بالتعاون مع راية للتمويل.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

جميع سيارات بيجو لدى وكالة المجدوعي

مميزات العرض:

أول ثلاثة أقساط على الوكيل

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

سنتين صيانة مجانية أو 40,000 كم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات ضمان أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

الشروط:

تطبق الشروط والأحكام

الصور المستخدمة لغرض دعائي فقط

يسري العرض حتى تاريخ 31 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية

صورة العرض: