بتعديلات برابوس.. مرسيدس S الفارهة تزأر بقوة 500 حصان إضافية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة برابوس تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة مرسيدس الفئة S الفارهة زادت معها قوة السيارة الألمانية إلى 500 حصان.

ومنحت التعديلات لمسة أكثر فخامة في المقصورة الداخلية، وخصائص أكثر ديناميكية على الجسم الخارجي.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها تقدم برنامج زيادة المعدلات للسيارة S 500 4-Matic الفارهة، والذي يرفع قوة المحرك سداسي الأسطوانات من 435 حصان إلى 500 حصان، مع عزم دوران أقصى 590 نيوتن متر.

ومع المعدلات الجديدة أصبح تسارع السيارة من السكون إلى 100 كلم/س في 4.7 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وتقدم برابوس لمحرك الديزل التربو في الموديل S 400 d زيادة في القوة تصل إلى 370 حصان/750 نيوتن متر. وبذلك ينخفض معدل التسارع إلى 5.2 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.





وتتميز السيارة المعدلة بخصائص أكثر ديناميكية من خلال الأسبويلر الأمامي، وأطقم جديدة لفتحات التهوية الجانبية في المصدم الأمامي، مع طاقم جديد للمصدم الخلفي، وشفة للأسبويلر الخلفي بمظهر الكربون الشفاف.

ويتوفر للسيارة الجديدة أطقم عجلات قياس 19 و 20 و 21 بوصة.

وزادت برابوس من فخامة السيارة بتجهيزات جلدية ثنائية اللون، والتي تظهر على فرش المقاعد ولوحة القيادة والكونسول الأوسط، مع لمسات الكربون والكروم.