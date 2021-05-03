أول SUV كهربائية.. مواصافات فولكسفاجن ID4 GTX وأسعارها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت فولكسفاجن سيارتها الكهربائية ID4 GTX الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، بسعر يبدأ من 50 ألف و415 يورو.

وأوضحت فولكسفاجن الألمانية أن السيارة الجديدة الكهربائية تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة 220 كيلوواطا/299 حصانا، وهو ما يساعدها على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.

وتعتمد السيارة على بطارية سعة 77 كيلوواطا ساعة تبلغ بها مدى السير 480 كلم.

كما تحصل ID4 GTX على تحسينات على مجموعة التعليق والتوجيه، مع توفير خيار لمجموعة التعليق الرياضية مع ممتصات متوائمة للصدمات، وتوجيه تدريجي وخلوص أرضي منخفض.

وتتميز السيارة ID4 GTX من خلال الطلاء الخاص والمكونات الداكنة على الجسم الخارجي.

بولو الصغيرة تدخل عصر "القيادة الذاتية"

وقبل أيام أجرت فولكسفاجن الألمانية إضافات جديدة على أيقونتها بولو Polo الصغيرة، لتصبح من أوائل السيارات الصغيرة ذاتية القيادة.

ومن المقرر طرح السيارة ها في الأسواق خلال فصل الصيف الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Polo الجديدة تمتاز بمصادم جديدة ومصابيح LED قياسية، مع إمكانية التجهيز بضوء ماتريكس للمرة الأولى ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

كما حصلت Polo الصغيرة على مقصورة قيادة حديثة وأنظمة قيادة جديدة.

وستكون بولو واحدة من أوائل السيارات في فئتها، التي يتم تزويدها بنظام القيادة شبه الآلي، وذلك بفضل خاصية التحكم الإلكتروني في مسافة الأمان وخاصية الحفاظ على حارة السير النشطة.

وعلى صعيد المحركات، تتوفر للسيارة Polo الجديدة باقة من محركات البنزين والغاز الطبيعي، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 50 كيلو واطا/80 حصانا إلى 81 كيلو واطا/110 أحصنة.

ولم تفصح فولكسفاجن عن معدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار سيارتها Polo الجديدة حتى الآن.