“عروض رمضان” يمكنك الآن شراء سيارة ام جي 6 2021 بدون ضريبة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من مجموعة تأجير بشهر رمضان، يا تلحق يا ما تلحق.. عروض رمضان إلى أقصى حدّ.. سيارة إم جي 6 2021 الآن بدون ضريبة !!
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
مميزات العرض:
- بدون ضريبة القيمة المضافة
- قسائم شرائية بقيمة تصل إلى 2,000 ريال
- سنتين صيانة مجانية أو 30,000 كلم
- 6 سنوات خدمة المساعدة على الطريق
- ضمان المُصنّع لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر (أيهما يأتي أولاً) .
الشروط والأحكام:
- العرض على الشراء النقدي فقط
- العرض على موديل 2021
- تختلف قيمة القسيمة بحسب الموديل
- يسري العرض حتى نهاية شهر رمضان أوحتى نفاذ الكمية
- تطبق الشروط والأحكام
صور السيارة: