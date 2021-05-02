تعرف على وظائف مقبس ولاعة السجائر التي لم تسمع عنها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر مقبس ولاعة السجائر من أبرز التجهيزات الرئيسية التي تتواجد في مقصورة السيارات وأقدمها، ويتميز مقبس الولاعة بإمكانية استخدامه في العديد من الوظائف الهامة للسيارة، وعلى الرغم من أهمية المقبس فإن الكثير من قائدي السيارات لا يدرون الفوائد والاستخدامات العديدة له.

حيث يتم تجهيز السيارات الحديثة بمقبس ولاعة ينتج قدرة كهربائية 12 فولت، وبالإضافة إلى وظيفته الأساسية في إشعال السجائر، فإنه يمكن توصيل هذا المقبس بالعديد من الأجهزة العملية المفيدة للسائقين.

وتتنوع الأجهزة والملحقات المفيدة والعملية، التي يمكن تشغيلها عبر مقبس ولاعة السجائر، وتتضمن أدوات العناية بالسيارة مثل المفك الكهربائي أو المكانس الكهربائية وأضواء التحذير ومضخة هواء الإطارات.

كما يمكن توصيل عدد من الملحقات الترفيه لمقبس ولاعة السجائر، ومنها مولد صوت المحرك، والذي يعمل على تضخيم الصوت المحرك، ليتشابه مع صوت السيارات الرياضية، وتتوفر أيضا وحدات المهايئ لمشغلات MP3 والراديو الرقمي وأجهزة الشحن، وأيضا محول الجهد بقدرة 220 فولت.

ومن الأجهزة المفيدة أيضاً التي تمد السائق والركاب بالراحة ويمكن توصيلها بالقابس، كل من مراوح التهوية والمدفأة، وحصير التدفئة التي يتم استخدامها في تدفئة المقاعد وأيضا أدوات تحضير المشروبات الساخنة مثل غلاية الماء وماكينة الإسبريسو.

لكن في نفس الوقت حذر الخبراء من الإفراط في تشغيل هذه الملحقات الكهربائية عبر المقبس، حيث بإمكانها تدمير البطارية خاصة في حال تشغيل الأجهزة الكهربائية أثناء توقف السيارة، كما يجب الانتباه من أن الملحقات لا تعوق الرؤية ومراقبة الطريق بشكل جيد أثناء القيادة، حتى لا تتسبب في تشتت انتباه قائد السيارة أو تعوق حركته.