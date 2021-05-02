تعرف أكثر على “الوعلان لتأجير السيارات” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك الوعلان لتأجير السيارات في اسطورلها أكثر من 2700 سيارة حالياً تخدم بها عملائها وبعدد فروع 17 فرع موزعة على مناطق المملكة.

وتعتبر شركة الوعلان للتجارة حالياً الوكيل الرسمي لكل من سيارات “هيونداي، جينيسس، جيلي” ومنذ عام 1984م وتخدم الوعلان عملائها وقامت بتطوير مراكز الصيانة والخدمات حتى وصلت اليوم الطاقة الاستيعابية لمراكز الصيانة إلى خدمة ما يقرب من 1,500 سيارة يومياً، إذ تقوم بخدمتهم بشكل متقن عبر المراكز المنتشرة حول المملكة في المناطق الوسطى.

واليوم، تحتل هيونداي مرتبة ثاني أفضل السيارات مبيعاً فـي المملكة العربية السعودية، وهي معروفة بجودتها، إمكانية الاعتماد عليها، وقوتها المتميزة وكذلك مبدأنا (الحصول على قيمة ما يدفع من نقود).

وقد نمت الشركة من خلال رؤية النمو فـي المملكة العربية السعودية وتنوعت نشاطات المجموعة فـي مجالات الأعمال المختلفة بنجاح منقطع النظير.

واليوم في 2021 فإن نشاط المجموعة أصبح اكثر توسعاً وتمتلك العديد من الوكالات العالمية في المملكة ومنهم:-