“عروض الجميح الرمضانية” سيارات شفروليه 2021 بأقساط تبدأ من 1,693 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات بشهر رمضان على سيارات شفروليه 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي، ضمن حملة في رمضان.. دايماً كسبان.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارات المشمولة في العرض:
- شفروليه ترافرس LS دفع أمامي موديل 2021 بقسط شهري 1,693 ريال سعودي
- شفروليه تاهو LS دفع ثنائي موديل 2021 بقسط شهري 2,533 ريال سعودي
مميزات العرض:
- 0% دفعة أولى
- 0% رسوم إدارية
- 1.5% نسبة فائدة منخفضة
- 5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات
الشروط:
- العرض صالح حتى من 6 أبريل حتى 10 مايو 2021
- العرض مع البنوك المشاركة ولا يمكن دمجه مع أي عرض آخر من عروض التمويل أو النقدي
- قبول الطلب خاضع لموافقة البنوك المشاركة حسب مؤهلات العميل
- تحتسب معدل النسبة السنوية وفقاً لشروط البنك الأهلي السعودي
- القسط الشهري لتاهو في الإعلان هو حصرياً لفئة LS 4×2 اللون الأبيض
- القسط الشهري لترافرس في الإعلان هو حصرياً لفئة LS FWD اللون الأبيض
- الأقساط المذكورة في الإعلان تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل رسوم اللوحات والتسجيل
- الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة
- صور السيارات في الإعلان لأغراض دعائية وقد تختلف في الواقع
- تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات
- الكميات محدودة
صورة العروض: