“عروض الجميح الرمضانية” سيارات شفروليه 2021 بأقساط تبدأ من 1,693 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات بشهر رمضان على سيارات شفروليه 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي، ضمن حملة في رمضان.. دايماً كسبان.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

شفروليه ترافرس LS دفع أمامي موديل 2021 بقسط شهري 1,693 ريال سعودي

شفروليه تاهو LS دفع ثنائي موديل 2021 بقسط شهري 2,533 ريال سعودي

مميزات العرض:

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

1.5% نسبة فائدة منخفضة

5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات

الشروط:

العرض صالح حتى من 6 أبريل حتى 10 مايو 2021

العرض مع البنوك المشاركة ولا يمكن دمجه مع أي عرض آخر من عروض التمويل أو النقدي

قبول الطلب خاضع لموافقة البنوك المشاركة حسب مؤهلات العميل

تحتسب معدل النسبة السنوية وفقاً لشروط البنك الأهلي السعودي

القسط الشهري لتاهو في الإعلان هو حصرياً لفئة LS 4×2 اللون الأبيض

القسط الشهري لترافرس في الإعلان هو حصرياً لفئة LS FWD اللون الأبيض

الأقساط المذكورة في الإعلان تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل رسوم اللوحات والتسجيل

الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة

صور السيارات في الإعلان لأغراض دعائية وقد تختلف في الواقع

تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات

الكميات محدودة

صورة العروض: