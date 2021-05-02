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“عروض الجميح الرمضانية” سيارات شفروليه 2021 بأقساط تبدأ من 1,693 ريال

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الجميح للسيارات بشهر رمضان على سيارات شفروليه 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي، ضمن حملة في رمضان.. دايماً كسبان.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارات المشمولة في العرض:

  • شفروليه ترافرس LS دفع أمامي موديل 2021 بقسط شهري 1,693 ريال سعودي
  • شفروليه تاهو LS دفع ثنائي موديل 2021 بقسط شهري 2,533 ريال سعودي

مميزات العرض:

  • 0% دفعة أولى
  • 0% رسوم إدارية
  • 1.5% نسبة فائدة منخفضة
  • 5 سنوات ضمان مفتوح الكيلومترات

الشروط:

  • العرض صالح حتى من 6 أبريل حتى 10 مايو 2021
  • العرض مع البنوك المشاركة ولا يمكن دمجه مع أي عرض آخر من عروض التمويل أو النقدي
  • قبول الطلب خاضع لموافقة البنوك المشاركة حسب مؤهلات العميل
  • تحتسب معدل النسبة السنوية وفقاً لشروط البنك الأهلي السعودي
  • القسط الشهري لتاهو في الإعلان هو حصرياً لفئة LS 4×2 اللون الأبيض
  • القسط الشهري لترافرس في الإعلان هو حصرياً لفئة LS FWD اللون الأبيض
  • الأقساط المذكورة في الإعلان تشمل ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل رسوم اللوحات والتسجيل
  • الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة
  • صور السيارات في الإعلان لأغراض دعائية وقد تختلف في الواقع
  • تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات
  • الكميات محدودة

صورة العروض:

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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