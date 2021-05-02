طريقة خفض استهلاك مكيف السيارة للوقود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة بشدة في هذه الفترة من العام، إلا أن كثير من قائدي السيارات يعمدون إلى غلق المكيف والاكتفاء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة، وذلك لخفض استهلاك الوقود.

ويسود اعتقاد كبير بين قائدي السيارات بفاعلية هذه الطريقة في خفض معدلات استهلاك الوقود، إلا أن الخبير الألماني مايك أيزمان أكد على أن هذه الطريقة ليست مناسبة دائمًا، بل وتؤثر بالسلب على السائق والركاب.

وأوضح الخبير الألماني إن المكيف يساعد على قيادة خالية من التعب، خاصة عند السير لمسافات طويلة مع درجات الحرارة المرتفعة خارج السيارة.

وأضاف أيزمان أن فتح النوافذ أثناء السير يزيد من مقاومة السيارة للهواء، وهو ما يرفع من معدل استهلاك الوقود، مقارنة بالاستهلاك أثناء تشغيل المكيف.

وأشار إلى أن هناك طرق فعالة تساعد على خفض استهلاك الوقود أثناء تشغيل المكيف، وهي إجراء صيانة منتظمة للمكيف واستبدال المكونات التالفة به، مما يساهم بشكل كبير في قدرته على تبريد المقصورة، وخفض نسبة استهلاك الوقود.

كما نصح الخبير قائدي السيارات أيضاً بضبط المكيف بين 22 و24 درجة مئوية، والاكتفاء بتدفق الهواء من الفتحات الوسطى والحيز المخصص للأقدام.​​