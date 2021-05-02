مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت السعودية ,والولايات المتحدة الأمريكية سبل التعاون في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة الأحد، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شولين والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى سبل التعاون في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، تم استعراض أواصر العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.





وضم الوفد الأمريكي كلاً من القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والقائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي الدكتورة مارا كارلين، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض مارتينا سترونغ.

حضر الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.