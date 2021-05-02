رينو ميجان ذات الخمسة أبواب.. أيضا بنظام دفع هجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا نظرت لما هو أبعد من المظهر الجديد لسيارة رينو ميجان سبورت المحدثة، ستجد نوعا من التكنولوجيا يجهزها جيدا لتحديات السنوات المقبلة.

وأعلنت شركة رينو عن إطلاق السيارة Mégane E-Tech الجديدة المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in بسعر يبدأ من 33 ألف و890 يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين بقوة 118 كيلووات/160 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 205 نيوتن متر.





يتكون المحرك الهجين من ثلاثة محركات. محرك بنزين سعة 1.6 لتر مزود بفلتر جسيمات بنزين يعمل كمحرك احتراق ويبلغ قوته 69 كيلو وات / 94 حصان. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام محركين كهربائيين 25 kW / 34 PS و 49 kW / 67 PS.

تم دمج المحرك الكهربائي الأكثر قوة في ناقل الحركة ويعمل كمحرك ثانٍ. يلعب النظير الأضعف دور مولد البادئ وفي هذه الوظيفة يضمن الانتقال من الدفع الكهربائي إلى دفع الاحتراق والعكس بالعكس بسلاسة.





وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.4 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 175 كلم/س.





وبفضل التيار الكهربائي تقلص استهلاك السيارة خماسية الأبواب من الوقود إلى معدل 1.2 لتر/100 كلم. وتبلغ السيارة مدى السير 50 كلم بفضل بطارية ليثيوم أيون سعة 9.6 كيلووات ساعة.





هناك أيضًا بطارية ليثيوم أيون بسعة 9.8 كيلو وات ساعة وما يسمى بالنقل متعدد الأوضاع الذي يدير احتياطيات الطاقة. يحتوي الأخير على مستويين للسرعة للمحرك الكهربائي وأربعة لمحرك الاحتراق، مع إجراء تغييرات في التروس تلقائيًا. يسمح النظام بإجمالي 15 خطوة سرعة ومجموعة قيادة.

يعد طراز Mégane ذو الخمسة أبواب هو ثالث طراز من سيارات رينو مزود بمكونات E-Tech الهجينة.