موجز ”الخليج 365” للسيارات.. كذبة فولكسفاجن وأسرع الطرازات الرخيصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

سوف يمثل الأحد 2 مايو/أيار 2021، يوما فاصلا في تاريخ النقل ذاتي القيادة، عندما تشهد شوارع الصين الرحلات الأولى للسيارة روبوتاكسي.

زادت نسبة تخفيضات الأسعار المقدمة على شراء السيارات الجديدة في ألمانيا، لدعم القطاع الذي شهد مبيعات ضعيفة في الربع الثاني من 2021.

ما بين السرعة الفائقة والتكلفة المخفضة، توجد في الأسواق حاليا مجموعة مميزة من موديلات السيارات بسعر أقل من 50 ألف ولار.

متاعب "كذبة أبريل" التي أطلقتها فولكسفاجن لم تتوقف، فقد قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق مع الشركة.

تحول "مات لوبلان" نجم هوليوود وبطل مسلسل""فريندز" إلى تقديم البرنامج الشهير "توب جير" لشغفه الشديد بعالم السيارات.

طرحت شركة فيراري عبر تاريخها مجموعة موديلات مميزة من مختلف الفئات، منها نسخ "الكونفيرتابل"، السقف المكشوف.