سيارة تيسلا تتوقف أوتوماتيكياً عندما ترى لوحات إعلانية!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فوجئ أحد ملاك تيسلا باسم أندي ويدمان بعطل غريب في نظام الأوتوبايلوت لسيارته موديل 3، حيث أصرت السيارة على التوقف بشكل أوتوماتيكي في منتصف الطريق.

لاحقاً اكتشف ويدمان سبب المشكلة، وهو أن كاميرات السيارة التقطت علامة “توقف” ضخمة على لوحة إعلانات مجاورة، وفسرتها أنظمة السيارة بأنها علامة توقف حقيقية للطريق.

هو عطل كوميدي بعض الشيء ويوضح التحديات التي لا تزال تواجه أنظمة التوجيه الذاتي للسيارات.. وغني عن الذكر أن عطل كهذا قد يؤدي لحوادث بالغة الخطورة بالطبع.

وقد صور صاحب السيارة فيديو يوضح فيه توقف السيارة بشكل تلقائي أمام علامة التوقف في منتصف الطريق عند تفعيل الأوتوبايلوت، مع طلبه من تيسلا التدخل لحل المشكلة في أقرب وقت.