موظف مبيعات يتسبب في خسائر بقيمة 33 مليون ريال لفيات كرايسلر.. كيف؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فتحت السلطات الأمريكية تحقيقات في قضية غير تقليدية متعلقة بوكالة لكرايسلر ودودج وجيب ورام في مدينة ديترويت.. حيث يبدو أن موظف مبيعات في الوكالة كلف شركة فيات كرايسلر 8.7 مليون دولار (32.6 مليون ريال) من الخسائر بسبب إغداقه على الجميع بالتخفيضات العائلية!

وقد بدأ هوس البائع بالتخفيضات العائلية في 2014، وتشير التقارير إلى أن آلاف العملاء استفادوا من هذه التخفيضات بشكل غير منطقي، جميعهم ادعوا قرابتهم للبائع الكريم قانونيًا للاستفادة من الأسعار التنافسية.

القصة بالطبع أعقد وأسوأ من ذلك، حيث أشارت التحقيقات الرسمية أن البائع استفاد بشكل شخصي من هذه التخفيضات العائلية الرسمية عبر بيع أكواد الخصومات على الفيسبوك، مع استلامه لمكافآت مقدرة بـ 700,000 دولار (2.62 مليون ريال) من فيات كرايسلر لمبيعاته القياسية، قبل أن تكتشف الشركة ما حدث بالطبع.

وقد تكفل بائع الوكالة وحده ببيع أكثر من 250 سيارة في يناير الماضي على سبيل المثال، وهي أرقام تتعدى مبيعات وكالات بأكملها، وقد تم اكتشاف المشكلة في الواقع بعد ملاحظة موظفي فيات كرايسلر الآخرين لاستخدام أكواد التخفيضات العائلية الخاصة بهم بدون إذن، ما فتح باب التحقيقات.