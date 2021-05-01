بأقل من 50 ألف دولار.. قائمة أسرع 10 سيارات في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما بين السرعة الفائقة والتكلفة المخفضة، توجد في الأسواق حاليا مجموعة مميزة من موديلات السيارات بسعر أقل من 50 ألف ولار.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة قال إنها أسرع السيارات بالأسواق خلال عام 2021 الجاري.

وضمت القائمة طراز Ford Mustang GT Performance Package بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، وتكلفته 44,625 ألف دولار.





كما ضمت طراز Toyota Supra بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، وتكلفته تبدأ من 49,990 ألف دولار.





وثالثا جاء طراز BMW M240i XDrive Coupe بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية، وتكلفته تبدأ من 47,800 ألف دولار.





وطراز Dodge Charger Scat Pack الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية، وتكلفته تبدأ من 39,995 ألف دولار.





وطراز Tesla Model 3 Long Range بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية، وتكلفته تبدأ من 46,990 ألف دولار.





وطراز Audi S4 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية، وتكلفته تبدأ من 49,900 ألف دولار.





وطراز Genesis G70 3.3T RWD الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتكلفته تبدأ من 44,650 ألف دولار.





وطراز Dodge Challenger الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتكلفته تبدأ من 44,995 ألف دولار.





وطراز Audi S3 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.6 ثانية، وتكلفته تبدأ من 43,000 ألف دولار.





وطراز Chevrolet Camaro LT1 الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.0 ثانية، وتكلفته تبدأ من 34,000 ألف دولار.



