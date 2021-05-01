من فيراري لـ بورش.. شاهد أسطول سيارات نجم هوليوود "مات لوبلان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول "مات لوبلان" نجم هوليوود وبطل مسلسل""فريندز" إلى تقديم البرنامج الشهير "توب جير" لشغفه الشديد بعالم السيارات.

وأثبت لوبلان موهبته في عالم الكوميديا من خلال تقديمه لأداء متميز على مدار 10 مواسم في مسلسل "فريندز".

وانعكس ذلك على ما يقتنيه النجم المعروف من أسطول سيارات متميز، يجمع بين القوة الرياضية والرفاهية، والذي كشف عنه تقرير بالصور لموقع "هوت كارز".

وضمن ما يقتنيه صاحب شخصية "جوي تريبياني" الشهيرة، من سيارات، طراز بورش 911 GT2 RS نسخة عام 2011 بمحرك سعة 3.6 لتر.





ولا تخلو مجموعة سيارات نجم هوليوود من الموديلات الكلاسيكية، ويعكس ذلك طراز Fiat X1/9 موديل عام 1989، أحد الموديلات النادرة التي يقتنيها مات ضمن مجموعته المتميزة.





ومن ماركة فيراري تضم باقة لوبلان، مجموعة متميزة من الموديلات ضمن أسطولها من ضمنها طراز 360 Modena العامل بمحرك v8 بسعة 3.6 لتر.





وطراز آخر من بورش يأتي ضمن مجموعة مات، هو Porsche 911 بنسخته الكلاسيكية المطروحة عام 1987.





ومن مرسيدس، تضم مجموعة النجم الشهير طراز ML63 AMG الفخم، ضمن فئات Suv، العامل بمحرك بسعة 5.5 لتر، ينتج قوة 518 حصانا.





ومن بورش أيضا، ضمت المجموعة طراز 911 Carrera 4 GTS، موديل عام 2021، العامل بمحرك بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 408 أحصنة بعزم دوران 310 لفة/قدم.





وطراز De Tomaso Pantera ضمن مجموعته الكلاسيكية، موديل 1973، يعمل بمحرك v8 ينتج قوة 310 أحصنة.





وطراز فورد Focus RS، الذي يعكس به مات، عشقه للسيارات الهاتش باك الرياضية، ويعمل بمحرك تروبيني.









وطراز فيراري 458 Italia، جاء في ختام القائمة، ويمتلكه نجم هوليوود لمعدله الفائق في التسارع، من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني.



