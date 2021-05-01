سيارات نادرة طرحتها فيراري بـ "سقف مكشوف".. أسعار فلكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فيراري عبر تاريخها، مجموعة موديلات مميزة من مختلف الفئات، منها نسخ "الكونفيرتابل"، السقف المكشوف.

وجمع موقع "هوت كارز" ضمن قائمة بالصور، "أندر" سيارات فيراري من هذا النوع "سقف مكشوف" لتوفرها بعدد محدود للغاية.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز فيراري 250 Testa Rossa، الذي طرح منه 250 نسخة فقط بمحرك v12 سعة 3 لتر، وتصل قيمتها إلى 16.4 مليون دولار.





وطراز 365 GTS By Pininfarina الذي طرحت منه فيراري 20 نسخة فقط، عام 1968، وتصل قيمته السوقية 2 مليون دولار.





من بعده، ضمت القائمة من موديلات فيراري الحديثة، طراز F60 America الذي طرح بمحرك V12 بسعة 6.3 لتر بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثواني.





وطراز فيراري SA Aperta الذي صنعت منه الماركة الإيطالية 80 نسخة فقط بمحرك ينتج قوة 661 حصانا بعزم دوران 475 لفة/قدم.





وطراز فيراري 400 Superamerica Cabriolet الذي طرح عام 1960ويعد من أندر سيارات فيراري ذات السقف المكشوف، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ 7.6 مليون دولار.





من بعده، ضمت القائمة، طراز فيراري 250 GT SWB California Spyder، الذي صنعت منه فيراري 55 نسخة فقط، ويتوفر حاليا بقيمة سوقية تتراوح بين 17.5 و 18.5 مليون دولار.





وضمت القائمة من الموديلات الكلاسيكية أيضا، طراز فيراري، 330 GTS الذي صنعت منه الماركة الإيطالية 100 نسخة فقط وتصل سرعته القصوى لـ 146 ميلا في الساعة.



