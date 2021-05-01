سيارات"تحتضر".. موديلات شهيرة تختفي من الأسواق بنهاية 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تدني مبيعاتها بشكل ملحوظ، تودع الأسواق في 2021، مجموعة من موديلات السيارات تتبع ماركات شهيرة.

وقال موقع "أوتو كار" في تقرير بالصور، هذه السيارات تحتضر الآن ،تبقى منها بعض النسخ المحدودة نظرا لتراجع الإقبال عليها.



وضمت القائمة، طراز Mini Clubvan الذي طرح في عام 2012، وحقق حتى الآن مبيعات 1020 نسخة، وتبقى منه للبيع 944 نسخة فقط.





وطراز Chrysler Delta الذي طرح في عام 2011، وحقق حتى الآن مبيعات 794 نسخة، وتبقى منه للبيع 794 نسخة فقط.





وطراز Infiniti FX الذي طرح في عام 2010، وحقق حتى الآن مبيعات 663 نسخة، وتبقى منه للبيع 663 نسخة فقط.





وطراز Dodge Avenger الذي طرح في عام 2009، وحقق حتى الآن مبيعات 1085 نسخة، وتبقى منه للبيع589 نسخة فقط.





وطراز Citroen C6 الذي طرح في عام 2005، وحقق حتى الآن مبيعات 781 نسخة، وتبقى منه للبيع451 نسخة فقط.





وطراز Peugeot Ion الذي طرح في عام 2011، وحقق حتى الآن مبيعات 369 نسخة، وتبقى منه للبيع 396 نسخة فقط.





وطراز Infiniti Q70 الذي طرح في عام 2013، وحقق حتى الآن مبيعات 382 نسخة، وتبقى منه للبيع 376 نسخة فقط.





وطراز Fiat Croma الذي طرح في عام 2005، وحقق حتى الآن مبيعات 1020 نسخة، وتبقى منه للبيع 366 نسخة فقط.





وطراز Suzuki Kizashi الذي طرح في عام 2013، وحقق حتى الآن مبيعات 340 نسخة.





وطراز Cadillac BLS الذي طرح في عام 2006، وحقق حتى الآن مبيعات 597 نسخة، ويتبقى منه للبيع 277 نسخة فقط.



