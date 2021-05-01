جينيسيس تعلن الأسعار الرسمية لنسخ 2022 من طراز G70

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة جينسيس عن الأسعار الرسمية لطراز G70 موديل 2022 والمقرر طرحه بأكثر من 12 فئة لهذا الطراز الفخم.

ونقل موقع "موتور وان" الأسعار الرسمية المعلنة للطراز عن جينيسيس، وذكر أن طراز G70 سيتوفر بخيارين من المحرك، الأول سعة 2.0 لتر، والثاني 3.3 لتر.

وتتوفر الفئة الافتتاحية للطراز Standard RWD للمحرك بسعة 2.0 لتر بتكلفة 37,525 ألف دولار.

تليها فئة Prestige RWD العاملة بمحرك سعة 2.0 لتر، بتكلفة 41,525 ألف دولار.

وثالثا تأتي فئة Standard AWD العاملة بمحرك سعة 2.0 لتر بتكلفة 39,625 ألف دولار،ثم فئة Prestige AWD العاملة بمحرك سعة 2.0 لتر بتكلفة 43,625 ألف دولار.





بعد ذلك كشف الموقع عن أسعار الفئات العاملة بمحرك سعة 3.3 لتر من طراز جينيسيس G70 لعام 2022، وبدأ بفئة Standard RWD العاملة بمحرك بسعة 3.3 لتر بتكلفة 42,100 ألف دولار.

تليها فئة Sport Advanced RWD العاملة بمحرك سعة 3.3 لتر، وتتوفر بتكلفة 46,400 ألف دولار.

ثم جاءت فئة Sport Prestige RWD العاملة بمحرك سعة 3.3 لتر، وتتوفر بتكلفة 50,400 ألف دولار و فئة Launch Edition RWD العاملة بمحرك سعة 3.3 لتر، وتتوفر بتكلفة 52,500 ألف دولار.





وقال الموقع ، فئة Sport Advanced AWD العاملة بمحرك سعة 3.3 لتر، تتوفر بتكلفة 48,500 ألف دولار، أما فئة Sport Prestige AWD العاملة بمحرك سعة 3.3 لتر تتوفر بتكلفة 52,400 ألف دولار.

وآخر فئة Launch Edition AWD العاملة بمحرك سعة 3.3 لتر تتوفر بتكلفة 54,500 ألف دولار.