سعر الدولار في مصر اليوم السبت 1 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 1 مايو 2021، خلال تعاملات محدودة بماكبنات الصراف الآلي والمطارات.

كما ثبت متوسط سعر الجنيه المصري مقابل العملات العربية.

والبنوك المصرية، عطلة رسمية، بداية من الخميس الماضي، وحتى الإثنين المقبل، بمناسبة أعياد تحرير سيناء، والعمال والقيامة المجيد، و شم النسيم.

وبلغ متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا سجل متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في عدة بنوك أهمها،العقاري المصري العربي، والمصرف العربي الدولي، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

كما ظل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر ثابتا عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

تثبيت الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي.

وثبتت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25%، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

كما تستهدف خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2020/ 2022 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021.

وكانت مصر وقعت تسهيلا ائتمانيا حجمه 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد أن سمحت بتراجع حاد لعملتها الجنيه.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من 40.201 مليار دولار في فبراير/شباط.

اليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، ثابتا عند 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي فبلغ 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.