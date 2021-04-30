أخطاء شائعة في القيادة قد تضر بسيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – هناك العديد من الأخطاء الشائعة منتشرة بين السائقين في أسلوب القيادة تؤثر على السيارة بالسلب، وقد تتسبب في الكثير من المشاكل والأعطال في أجزاء السيارة المختلفة.

ولعدم دراية قائدي السيارات بهذه السلوكيات الخاطئة في القيادة، نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز هذه السلوكيات الخاطئة، وهي كما يلي:

وضع اليد على عصا ناقل الحركة

اعتاد بعض السائقين على وضع اليد على عصا ناقل الحركة أثناء القيادة بشكل غير إرادياً، هذه العادة تزيد من الثقل على عصا ناقل الحركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف الأجزاء الميكانيكية به بمرور الوقت.

عدم إستعمال المكابح اليدوية

بعض السائقين لا يستخدمون المكابح اليدوية عند إيقاف السيارة على أسطح غير مستوية، والإعتماد فقط على وضعية التوقف P، وهو ما يجعل وزن السيارة كاملاً مرتكزاً على ترس صغير في ناقل الحركة، ومع مرور الوقت يتحطم هذا الترس مسبباً ضرراً مكلفاً.

القيادة بخزان وقود شبه فارغ

هذه العادة قد تسبب ضرراً لمنظومة دورة الوقود، حيث تعمل على سد الفلتر والطرمبة والبخاخات بسبب الترسبات الموجودة في قاع خزان الوقود، والتي يتم سحبها عبر مضخة الوقود إلى المحرك.

التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ

يؤدّي التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ إلى إستهلاك كبير للوقود، بالإضافة إلى تلف للمكابح بشكل سريع.

تغيير من R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة

من السلوكيات الخاطئة أيضاً تغيير ناقل الحركة من R إلى D والعكس قبل التوقف التام للسيارة، حيث أنها قد تتسبب في ظهور العديد من الأعطال في أجزاء ناقل الحركة.

تخزين الأمتعة في صندوق السيارة

يعمد كثير من السائقين إلى تخزين الأمتعة في صندوق السيارة، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على المحرك لزيادة المجهود المبذول لتحريك السيارة، كما أنه يزيد من نسبة استهلاك الوقود ويؤدي إلى تلف نظام التعليق بالسيارة.