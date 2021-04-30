مرسيدس EQS الكهربائية تظهر على أرض الواقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تقترب مرسيدس EQS من التوفر في الأسواق لمنافسة تيسلا موديل S، حيث تتمتع بتقنيات متقدمة وهيبة تؤهلها لأن تُصبح رائدة في قطاع سيارات السيدان الفاخرة، ويُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم بعد عدة أشهر فقط، وها هي تظهر على أرض الواقع.

التقطت عدة صور لسيارة EQS مموهة بشكل خفيف للغاية، وذلك في ساحة انتظار سيارات تيسلا، حيث وكان الجزء الوحيد المموه هو شعار مرسيدس بالأمام.

حقيقة أنها مموهة ولو قليلاً تعني انه رُبما تكون مرسيدس قد أعارتها إلى تيسلا ليتم اختبارها، وهذا ما لم نسمع به من قبل في صناعة السيارات، خاصة بين شركتين متنافستين، لكن يجدر بالذكر أن كل من تيسلا ومرسيدس تعاونتا عدة مرات في الماضي.

وفي النهاية، تظهر سيارة مرسيدس EQS في الصور بطلاء أبيض بالكامل، بجوار سيارة تيسلا موديل S بيضاء، وتظهر السيارة الألمانية أطول بكثير من تيسلا، وكذلك بمقصورة أوسع.