رنج روفر 2022 الجيل القادم تظهر في صور تجسسية جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهر الجيل القادم من لاندروفر رنج روفر من جديد في لقطات تجسسية أثناء خضوعه للاختبار بتمويهات كثيفة، لكن الصور تكشف عن بعض تفاصيلها.

تبدو السيارة الجديدة كلياً شبيهة إلى حد كبير بالجيل الحالي، حيث تأتي بغطاء محرك صدفي الشكل، وبروز أمامي قصير، في حين تبدو الواجهة الأمامية أكثر استقامة من ذي قبل، ولا تزال الواجهة الخلفية مخفية بشدة، لذا ليس من السهل معرفة تصميمها لكن نتوقع أن تحصل على مصابيح خلفية جديدة وترقيات أخرى.

وفي حين أن المظهر الخارجي يبدو مألوفاً، فمن المتوقع أن تحصل المقصورة على إعادة تصميم شاملة، حيث أظهرت لقطات تجسسية سابقة أنها ستأتي بأجهزة قياس رقمية كبيرة، وشاشة نظام ترفيهي كبيرة، مع أدوات تحكم على عجلة القيادة، وتظهر بقية المقصورة مغطاة أو غير مكتملة.

بالنسبة للقوة، فيُتوقع أن يحصل الإصدار الأساسي على محرك بست أسطوانات يقترن بنظام هجين خفيف، وستتوفر أيضاً نسخة هجينة بالقابس مع محرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة إجمالية تبلغ 398 حصان، ومن المتوقع عودة المحرك V8، حيث قد تجلب الشركة المحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.

وفي الختام، لا توجد معلومات بعد عن موعد تدشين الجيل الجديد كلياً من لاندروفر رنج روفر، لكننا نتوقع أن يتم تدشينها رسمياً هذا العام.