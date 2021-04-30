فولكس واجن تخضع رسمياً للتحقيق بسبب “مزحة”!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً حول كذبة أبريل من فولكس واجن بأمريكا الشمالية، حينما قالت أنها ستغير استها إلى “فولتس واجن”.

يقول تقرير ألماني أن اللجنة تحقق مع الشركة لتحديد ما إذا كانت هذه الكذبة أثرت على سعر سهمها، ومهما كانت النتيجة، فهذه ليست أخباراً جيدة لشركة تحمل نصيبها العادل من الجدل على مدار السنوات الست الماضية.

كشفت فولكس واجن عن كذبة أبريل في 29 مارس، وذلك بالكشف عن بيان صحفي غير مكتمل على موقعها الصحفي يعلن تغيير الاسم، كما تم إرسال روابط هذا البيان عبر البريد الإلكتروني إلى العديد من الصحفيين البارزين، ونظراً لتوقيته، فقد خمن البعض أنه كذبة أبريل، لكن المسؤولين التنفيذيين للعلامة التجارية أكدوا أن تغيير الاسم أمراً حقيقياً.

وفي الختام، نشرت فولكس فاجن بعد ذلك نسخة كاملة من البيان الصحفي، حيث نقلت عن الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن أمريكا، سكوت كيو، احتفاله بتغيير الاسم، وبعد فترة وجيزة، تم الكشف عن الكذبة، لكن يُعتقد أن عواقبها ستكون وخيمة.