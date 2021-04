سيارة تيسلا مغطاة بالذهب سعرها يتجاوز مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك تيسلا العديد من الطرازات والإصدارات الكهربائية، في حين أن أغلى سيارة سيُمكنك الحصول عليها من الشركة هي تيسلا موديل S بلايد بلس القادمة بسعر يقارب 170,000 دولار (637,500 ريال)، وها هي شركة Caviar Royal Gift تعرض سيارة تيسلا الأغلى مع لمسات من الذهب عيار 24 قيراط بسعر 299,999 دولار (1,125,000 ريال).

رُبما تكون قد سمعت عن هذه الشركة من قبل، حيث تصنع أجهزة آيفون مخصصة للأثرياء والمشاهير، وتستند السيارة الجديدة إلى تيسلا موديل S بلايد بلس التي لم يتم إطلاقها بعد، والتي تقول تيسلا أنها تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 1.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س، ويُمكنها قطع مسافة 837 كم بشحنة واحدة.

تصف الشركة سيارتها بأنها أفضل سيارة كهربائية في العالم تتحول لسيارة فاخرة حقيقية، حيث تأتي بطلاء اسود لامع مع لمسات ذهبية، حيث تأتي السيارة مغطاة بذهب بنقاوة 999.9 جزيء ذهب لكل ألف جزيء، ويُغطي الذهب الشبك الأمامي والعتبات الجانبية ومرايا الرؤية الخلفية والمصد الخلفي والأمامي وغيرهم.

وفي الختام، تقول الشركة أن المقصورة تحصل على لمسات ذهبية، حيث تأتي بعجلة قيادة مطلية بالذهب، ويُذكر أن سيارة تيسلا يُتوقع أن يتم إطلاقها في منتصف عام 2022، وسوف تُنتج Caviar Royal Gift منها 99 نسخة فقط، ويُطلق عليها اسم موديل S Excellence 24K.

