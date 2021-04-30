استفد بعروض التمويل الرمضانية من مصرف الراجحي بالتعاون مع 20 علامة سيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات الرمضانية لعام 2021 المُقدمة من مصرف الراجحي، فتزامننا مع شهر رمضان المبارك وبغرض توفير عرض منافس لعملاء منتج التمويل التأجيري للسيارات، يسر مصرف الراجحي أن يقدم لكم أفضل العروض للسيارات لتوفير فرصة للحصول على منتج تأجير السيارات.

مميزات العروض:

تأجير السيارات بتحويل الراتب:

دفعة أولى 0%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى 40%.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%.

يتم إعفاء العملاء من القسط الأول بحد أقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب:

دفعة أولى 5%.

رسوم إدارية 0%.

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة تصل الى 35 %.

المدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 6.56 %.

يتم إعفاء العملاء من القسط الأول بحد أقصى 1,500 ريال بحيث يتم استرداد هذا المبلغ الى حساب العميل بعد تاريخ استقطاع القسط الأول خلال 5 أيام عمل.

الشروط:

تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 11 مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.

المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

هذا العرض بالتعاون فقط مع الوكلاء المعتمدين للعلامات التالية:

تويوتا و لكزس – شركة عبداللطيف جميل

هيونداي – الوعلان و المجدوعي جميع أنواع السيارات & الناغي ( توسان – كريتا – سوناتا ).

هافال – شركة توزيع و تسويق السيارات.

شانجان – المجدوعي.

بيجو – المجدوعي.

كيا – الجبر.

جيلي – الوعلان.

ام جي / فاو ( T77 ) – شركة تأجير.

فورد ولينكون – توكيلات الجزيرة.

فورد – الناغي.

نيسان – الناغي.

جي ام سي وشفروليه التوكيلات العالمية ( تاهو – يوكون – ترافيرس – ماليبو – سييرا – اكاديا ).

المتحدة للسيارات السعودية – ( دودج – رام – كرايسلر – جيب).

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