تعرف على نوع العطل في سيارتك حسب لون دخان العادم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتعرض السيارات مع مرور الوقت إلى بعض المشاكل والأعطال، وفي المعتاد تصدر السيارات مؤشرات تنذر بهذه الأعطال، وأحد هذه المؤشرات هو صدور دخان من العادم، ويختلف لون الدخان وفقاً لنوعية الأعطال التي أصابت السيارة.

واليوم نقدم لكم خلال السطور التالية ألوان دخان العادم الرئيسية المختلفة مع بيان العطل المسبب له، وهي كما يلي:

الدخان الأبيض

في حال خروج دخان أبيض عند تشغيل المحرك في الشتاء صباحاً، فإن السبب يرجع إلى برودة الجو، حيث يتكون بخار الماء في غازات العادم المنبعثة من المحرك، إما إذا صدر الدخان الأبيض عن المحرك وهو ساخن، فهذا يدل على وجود عطل في إحكام جوانات رؤوس الأسطوانات، أو شرخ في رأس الاسطوانات أو كتلة المحرك.

الدخان الأسود

يرجع خروج دخان أسود من العادم إلى عدة أسباب، منها وجود وقود غير محترق في غازات العادم، أو بسبب جزيئات الكربون التي تتراكم في مجموعة العادم أثناء السير بسرعات بطيئة، أو إذا تم مواصلة السير بعدد لفات مرتفع للمحرك.

وفي المعتاد يصدر الدخان الأسود عن محركات الديزل، أما إذا صدر دخان أسود كثيف عن محركات البنزين، فهذا يشير إلى عدم إمداد المحرك بالأكسجين بالكمية اللازمة لعملية احتراق البنزين، ويرجع سبب هذا العطل إلى انسداد فلتر الهواء بالشوائب أو تلفه.

الدخان الأزرق

يدل خروج دخان أزرق من العادم إلى وجود بنزين غير محترق أو زيت محرك محترق في غازات العادم، وترجع هذه المشكلة إلى عدة أسباب، منها وجود تسريب في دائرة الزيت في الصمامات أو حلقات المكابس، أو بسبب اهتراء جدران الاسطوانات في المحرك، أو ارتفاع نسبة الوقود في غازات العادم أثناء إدارة المحرك على البارد.