تويوتا توقف تصنيع "لكزس".. أزمة جديدة بعد تجاوز مشكلة الرقائق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم نجاحها في مواجهة مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، فوجئت شركة تويوتا بأزمة جديدة تسببت في وقف تصنيع طرازين من سيارات لكزس.

وبحسب موقع "موتور وان"، تعرض 10 من العاملين الأساسيين بمصنع الشركة في مدينة "أونتاريو" الكندية للإصابة بفيروس كورونا، وهم من المسؤولين عن توريد قطع الغيار الرئيسية لعدد من الموديلات البارزة.

ونتيجة لذلك، اضطرت تويوتا لوقف العمل على تصنيع الموديلات التي يجرى تجميعها في هذا المصنع، وهي طراز RAV4 بنسختيه التقليدية والهجينة، وطرازي لكزس RX 350 ولكزس RX 450.

وذكر الموقع أن تأجيل تصنيع هذه الموديلات يستمر لأجل غير مسمى، غير أن المسؤولين عن تويوتا بكندا، يأملون أن يعود العمل بالمصنع بعد مرور الأيام الأولى من مايو/ أيار المقبل.

ومن المقرر أن تعتمد تويوتا في تصنيع العدد اللازم من موديلات RAV4 على مصنعها بأمريكا الشمالية بمدينة جورج تاون التابعة لولاية كنتاكي الأمريكية.

يشار إلى أن تويوتا كانت من بين شركات قليلة نجحت في مواجهة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وزيادة إنتاجها من السيارات خلال الفترة الماضية.

وتستعد تويوتا لإطلاق نماذج معدلة من سيارات Yaris Cross المصنفة من بين أكثر سيارات الكروس أوفر عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.



وتعمل مصانع تويوتا في أوروبا حاليا على تطوير نموذجين من هذه السيارات، النموذج الأول Yaris Cross Adevnture سيحصل على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بسيارات Yaris الحالية.



ويأتي النموذج الأول Yaris Cross Adevnture بألوان سقف مختلفة عن ألوان الهيكل الأساسي، وستزود مؤخرة السقف بجنح هوائي صغير، كما ستضاف إطارات بلاستيكية خاصة على محيط الهيكل وحجرات العجلات وممتصات الصدمات لحماية السيارة من عوامل الرطوبة والأوساخ، وستجهز هذه المركبات بأنظمة تعليق معدلة وعجلات بمقاس 18 إنشا، إضافة إلى بعض التعديلات التي ستجعل قمرة القيادة أكثر عصرية.

أما نموذج Premier Edition الثاني فسيأتي بتعديلات Cross Adevnture، لكنه سيزود بمقاعد جلدية مريحة، وأنظمة للتحكم بباب صندوق الأمتعة وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة تدفئة المقاعد عن بعد، فضلا عن شاشات أكثر تطورا لواجهة القيادة.



ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بمحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 لتر يولد عزما يعادل 116 حصانا، وسيعمل معه محرك كهربائي صغير بعزم 6 أحصنة تقريبا يساعد على دفع السيارة على السرعات الصغيرة لترشيد استهلاك الوقود والحد من كمية الانبعاثات الضارة.

