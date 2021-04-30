إيلون ماسك يتدخل لوقف حوادث "تسلا" الكارثية.. ماذا فعل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستمر إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا الأمريكية في الترويج للجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية لسيارات تسلا.

وبحسب موقع "إنسايد إي في"، قام ماسك بنشر تغريدات جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كشف خلالها عن تفاصيل تشجع عشاق تسلا على تجربة الجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية عند طرحه.

وذكر الموقع أن الجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية الذي أعلن عنه ماسك، يحمل اسم Beta Version 9، وفي تغريدته وصفه ماسك بأنه سيذهل العقول لما أظهر من نتائج مبشرة أثناء اختباره.









كما أعلن ماسك عبر واحدة من تغريداته عن أن الطرح الرسمي لهذا النظام الجديد بسيارات تسلا، سيكون خلال أسبوعين من تاريخ التغريدة.

حادث تكساس

وعلى مدار الأسابيع الماضية، اجتهد ماسك في الترويج لنظام القيادة الذاتية الجديد Beta Version 9، لمحو آثار الحادث الذي تسببت به سيارة تسلا كانت تعمل على نظام القيادة الآلي، وتسببت في وفاة رجلين.

وردا على ذلك، قال إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" في تصريحات سابقة، إن نظام القيادة الآلية بالسيارة لم يكن في وضع التشغيل عند وقوع الحادث، وفقا للنتائج الأولية.

وكانت الشرطة قالت بعد التحقيقات الأولية إنها "متأكدة بنسبة 99.9% تقريبا" من أن أحدا لم يكن خلف عجلة القيادة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وعُثر على أحد الرجلين في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي. واصطدمت السيارة بشجرة واحترقت بعد الحادث .

وتوجه محققو الحوادث من المجلس الوطنى الامريكى لسلامة النقل الى مكان الحادث يوم الإثنين .

واعترفت الشرطة منذ البداية بأنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تشغيل نظام المساعدة فى القيادة وقت وقوع الحادث .

وتسببت السيارة تسلا في مصرع شخصين في ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن قفزت السيارة التي كانا يستقلانها، واصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران.

وأعلنت محطة التلفزيون المحلية KHOU أن الحادث وقع في سبرينج، تكساس، إحدى ضواحي هيوستن، وذلك عندما فشلت سيارة تسلا تسير بسرعة عالية في التغلب على منعطف وخرجت عن الطريق.

وما أن تم إخماد الحريق، حتى عثر المستجيبون الأوائل على جثتي رجلين، أحدهما في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي.

وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" خلص المحققون إلى أنه لم يكن هناك أحد في مقعد السائق وقت وقوع الحادث.