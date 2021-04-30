هل يؤثر لون السيارة على سعرها؟.. إجابات "مدروسة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أجراها موقع iSeeCars عن حقيقة تأثير لون السيارة على قيمتها السوقية عند إعادة بيعها مستعملة.

وما أن كانت ألوان معينة، تسهم في إقبال المشترين على السيارات، أكثر من ألوان أخرى بعينها، بالإضافة لحقيقة مساهمة هذه الألوان في احتفاظ السيارة بأي قدر من قيمتها السوقية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، نتائج الدراسة التي أجراها iSeeCars على مبيعات السيارات المستعملة في الولايات المتحدة ما بين عام 2017 وحتى عام 2020، وضمت 6 مليون سيارة.

كانت النتائج، أن للون الأصفر مكانة مميزة في نفوس المقبلين على شراء سيارة مستعملة، حيث لم تفقد السيارات المستعملة ذات اللون الأصفر سوى 20.4% فقط من قيمتها الأصلية عند إعادة بيعها مستعملة.



وفي المركز الثاني، جاءت السيارات باللون البيش، التي لم تفقد سوة 22.8% من قيمتها السوقية عند إعادة بيعها مستعملة في الفترة التي أجريت خلالها الدراسة.

في الوقت نفسه، ماتزال تحتفظ ألوان مثل الأسود والأبيض والرمادي بمكانتها، كأكثر الألوان شعبية ولكن بين السيارات الجديدة كليا بخلاف المستعملة، إذ تشهد هذه الألوان الإقبال الأكبر عند الشراء.

الأبيض يتصدر

وكانت أجرت شركة Axalta دراستها بناء على متطلبات عملائها من جميع أنحاء العالم، ورصدت نسبة 38% من عملائها كانوا من عشاق اللون الأبيض

وكشف تقرير أصدرته الشركة الأمريكية الرائدة في مجال صناعة وتطوير الطلاء للسيارات، عن نتائج دراسة أجرتها الشركة لأكثر الألوان شعبية بين ألوان السيارات.

ووفقا لموقع "موتور وان" فإن شركة Axalta نشرت نتائج دراستها التي قيّمت مدى شعبية الألوان المختلفة عند محبي السيارات حول العالم، وكانت النتيجة وجود 3 ألوان بالتحديد هي الأكثر شعبية بين كل ألوان السيارات الأخرى، وأفاد بأن هذه الألوان الثلاثة هي اللون الرمادي والأسود والأبيض.

وأجرت شركة Axalta دراستها بناء على متطلبات عملائها من جميع أنحاء العالم، ورصدت نسبة 38% من عملائها كانوا من عشاق اللون الأبيض في السيارات، و19% من محبي الأسود و13% من عشاق الرمادي.

كما شملت الدراسة، التي أجرتها شركة Axalta، الكشف عن شعبية الألوان وفقا للمناطق الدولية، فكانت النتيجة أنه في قارة أمريكا الشمالية يعتبر اللون الأحمر الأكثر شعبية في ألوان السيارات، وفي روسيا يعتبر اللون البني هو الأكثر شعبية، وفي أوروبا يهيمن اللون الرمادي.