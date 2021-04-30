فيديو.. هوندا تكشف مواصفات "سيفيك 2022"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضمت هوندا اليابانية لقائمة الشركات التي أعلنت رسميا عن موديلات 2022.

وكشفت هوندا رسميا عن نسخة 2022 الأحدث من سيفيك، ضمن فئة سيدان، بتصميم خارجي جديد كليا وعدد من المواصفات المتميزة.

ونقل موقع "موتور وان" فيديو تعريفي بالطراز، وعدد من لقطاته الرسمية، حيث ذكر في البداية أنه سيتوفر بثمانية ألوان مختلفة، تشمل الرمادي بعدد من الدرجات، والأزرق.









ومن الداخل، يحتوي طراز سيفيك 2022 على شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 9.0 بوصة، وشاشة مؤشرات خلف مقود السيارة بقياس 10.2 بوصة، إضافة منظومة ترفيهية تضم نظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة من ماركة Bose.









وسيتوفر من طراز سيفيك 2022 أربعة فئات، أبرزها LX الافتتاحية و EX، وسيعمل الطراز بفئته الافتتاحية LX بمحرك بسعة 2.0 لتر، ذو 4 أسطوانات وينتج قوة 158 حصانا.

وفئته EX ستعمل بمحرك توربيني بسعة 1.5 لتر ذو 4 أسطوانات، ينتج قوة 180 حصانا.





تسلا اليابانية

في الوقت نفسه، أعلنت هوندا عن قرار هام يتعلق بمستقبلها في عالم صناعة السيارات، وسعيها للتحول لماركة مصنعة بنسبة 100% للسيارات الكهربائية على غرار تسلا.

ووفق موقع "موتور وان"، أعلن المدير التنفيذي للشركة توشيهيرو مايب عن عزم شركته التحول بشكل كامل للطاقة الكهربائية بحلول عام 2040.

وستعمل الماركة اليابانية على تحقيق هذا المخطط الطموح، بالاستعانة بشركائها في التصنيع حول العالم، ومن ضمنهم مجموعة جنرال موتورز التي ستستغل هوندا خبرتها في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وداخل اليابان، ستركز هوندا على تصنيع السيارات الكهربائية صغير الحجم، على شاكلة موديل هوندا E الجديد.

وتخطط الشركة لطرح أول سيارة كهربائية مبنية على منصة e: Architecture في النصف الأخير من هذا العقد، وستظهر لأول مرة في أمريكا الشمالية قبل التوسع إلى مناطق أخرى.

وعلى صعيد آخر، تهدف هوندا أيضا إلى وقف الإصابات والوفيات الناجمة عن التصادم المروري لتشمل سياراتها ودراجاتها النارية بحلول عام 2050.