آبل “يائسة” في البحث عن شريك لصناعة سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نعلم جميعاً أن آبل تعمل على تطوير أولى سياراتها، وبينما تحاول الشركة التزام الصمت بشأن المشروع وتجنب الكشف عن أية تفاصيل، يتوقع المحللون أن تقوم عملاق التقنية بمشاركة بعض التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام، مؤكدين أن الشركة في الواقع يائسة في البحث عن شريك لتصنيع السيارة.

قال أحد المحللين أن هُناك فرصة جيدة أن ينتهي الأمر بشركة آبل للعمل مع فوكسكون في مشروع سيارتها الكهربائية، ولم يتضح الأمر بعد ما إذا كانت هذه هي الشركة التي ستتولى عمليات التصنيع.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد ناقشت آبل بالفعل شراكة محتملة مع فوكسكون حول سيارتها الكهربائية، ويُمكن أن يكون هُناك مشروع مشترك بين ال جي وماجنا للعمل على إنتاج سيارة آبل.

يُذكر أن آبل كانت قد أجرت محادثات سابقاً مع هيونداي لتصنيع السيارة لكنها وصلت إلى حائط سد، ومنذ ذلك الحين، ورد أن آبل حاولت التواصل مع شركات أخرى بما في ذلك نيسان، لكن المحادثات فشلت جميعاً في الوصول إلى نتيجة.

يُتوقع أن تكشف آبل عن سيارتها في عام 2024 أو 2025 على أقرب تقدير، وإذا اهتمت ماجنا وإل جي بعمليات الإنتاج، فقد نرى نموذج أولى لها قبل عام تقريباً، وكل شيء يعتمد على كيفية تقدم مرحلة التخطيط، فحتى الآن، لم تجد الشركة بعد شركة تبنيها لها.

وفي الختام، يُذكر أن شركة فوكسكون تستعد لإنشاء خطوط إنتاج للسيارات الكهربائية بأمريكا الشمالية، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن موقع المصنع بحلول صيف هذا العام.