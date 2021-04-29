فيديو.. فولكسفاجن تطلق رسميا طرازها فائق الأداء ID.4 GTX

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تكتفي ماركة فولكسفاجن بتدشين فئتها الخاصة للسيارات الكهربائية الحديثة ID، بل قامت بطرح نسخة كهربائية تابعة لفئة ID.

وبعد أن طرحت الماركة الألمانية موديلات متميزة، كان أبرزها موديل ID.4، قامت بتدشين نسخة كهربائية تحمل شعار GTX، الذي تخصصه فولكسفاجن لسياراتها فائقة الأداء.

وأعلنت فولكسفاجن رسميا عن أول طراز تطرحه ضمن فئة GTX من سياراتها الكهربائية الحديثة، وهو طراز ID.4 GTX، بقدرات كهربائية استثنائية تواجه بها الماركة، منافستها تسلا.









وسبق لماركة فولكسفاجن طرح العديد من السيارات ضمن فئة GTX فائقة الأداء، كان من ضمنها موديلات جولف و"جيتا"، و "سيسروكو".

وعلى عكس النسخة التقليدية من طراز ID.4 العاملة بمحرك كهربائي وحيد، ستكون النسخة GTX من هذا الطراز مزودة بمحركين كهربائيين، لتقفز قوة الطراز الحصانية من 201 حصان لـ 295 حصان.









ويتمتع الطراز ID.4 بنسخته فائق الأداء GTX بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 6.2 ثانية، أقل من النسخة التقليدية التي تحتاج لـ 8.5 ثانية.

وتصل سرعة الطراز القصوى لـ 112 ميل، ويعمل بنظام دفع خلفي AWD، مع توفره بإطارات بقياس يتراوح بين 20 و 21 بوصة.





وفيما يخص القوة الكهربائية، تطرح فولكسفاجن طراز ID.4 GTX، ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 77 كيلووات في الساعة، ويصل نطاق السير بالطراز لـ 298 ميل على شحنة واحدة.

وسيتوفر الطراز في السوق الأوروبية كبداية، بتكلفة افتتاحية 50,415 ألف يورو.

أزمة رقائق

في الوقت نفسه تواجه فولكسفاجن أزمة بسبب نقص الرقائق، إضطرت بسببها لوقف انتاج جزء من مصنعها في سلوفاكيا.

وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اليوم الإثنين، إنه نتيجة النقص العالمي في الرقائق الدقيقة، اضطر مصنع الشركة في سلوفاكيا للحد من إنتاجه.

واعتبارا من الخميس المقبل، تخطط الشركة في سلوفاكيا لوقف إنتاج طرازاتها من سيارات الدفع الرباعي في مصنع براتيسلافا حتى 7 مايو المقبل.

وقالت المتحدثة باسم الشركة في سلوفاكيا، لوسيا كوفاروفيتش ماكايوفا، في تصريحات لوسائل الإعلام إن إنتاج السيارات الصغيرة سوف يستمر.

وكانت المتحدثة قد أكدت بالفعل قبل أسبوع أنه لا يمكن تجنب تقليص الإنتاج. في ذلك الوقت، لم تستطع تقديم أي تفاصيل عن التواريخ والطرازات التي سينالها التقليص.