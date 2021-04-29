نصيحة لعشاق المغامرة.. هذه السيارات فاشلة في اقتحام الطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليست كل السيارات التابعة لفئة SUV، تصلح لاقتحام الطرق الوعرة، وهو ما ينطبق على مجموعة من السيارات ظهرت في الأسواق خلال 2021.

وقدم موقع "هوت كارز" أبرز السيارات الـ SUV من موديلات 2021، التي لا تصلح كموديل لاقتحام الطرق الوعرة، نصح عشاق المغامرة بتجنبها.

وجاء ضمن القائمة، طراز أودي RSQ8، الذي لا يصلح كموديل SUV لاقتحام الطرق غير الممهدة رغم طرحه بمحرك ينتج قوة 600 حصان.





وطراز فولكسفاجن ID4 الكهربائي الجديد كليا، الذي يعتبر من السيارات الـSUV المطروحة لعام 2021، وتصلح فقط للقيادة داخل المدن والطرق السريعة.





الأمر نفسه ينطبق على النسخة الأحدث من طراز كاديلاك Escalade المطروحة لعام 2021 كموديل SUV، والتي لا تصلح لاقتحام الطرق الوعرة.





وطراز بي إم دبليو X3، تنطبق عليه نفس المواصفات، كونه طرازا يصلح للقيادة داخل المدن فقط، ولا يمكن استحدامه كطراز لاقتحام الطرق الوعرة.





ومن ماركة هيونداي ضمت القائمة طراز Tucson بنسخته الأحدث التي طرحت لعام 2021، ولا تتوفر بها مقومات الاستخدام كموديل SUV لاقتحام الطرق الوعرة.





وطراز بورش Cayenne الذي طرحت نسخته لعام 2021 فقط كموديل SUV فخم، لا يصلح لاقتحام الطرق غير الممهدة.





من بعده ضمت القائمة النسخة الأحدث من طراز رولز رويس، Rolls-Royce Cullinan التي خصصت كموديل فخم حين طرح بنسخته لعام 2021.





وأيضا طراز ألفا روميو Stelvio الذي طرح بنسخته لعام 2021، كموديل SUV فخم، غير مجهز لاقتحام الطرق غير الممهدة، ويستخدم فقط للقيادة داخل المدن.





اختتم الموقع القائمة، بطراز فورد إكسبلورر الـ SUV الذي طرحت نسخته الجديدة لعام 2021 كموديل عائلي فخم، وكغيره من الموديلات بهذه القائمة لا يصلح للاستخدام كموديل Off-road.



