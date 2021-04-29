"أ بي دي 500".. سيارة بوتين الرئاسية تحلق في السماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محرك سيارة يتحول إلى محرك طائرة، هذه ليست دعابة وإنما فكرة تحولت لواقع في روسيا.. إليك التفاصيل

حيث توصل علماء معهد روسيا لصناعة محركات الطائرات إلى محرك جديد للطائرات، مستفيدين من محرك سيارة "آوروس".



و"آوروس" هي سيارة فخمة روسية يمتلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحدة منها، كما صنعت لكبار رجال الدولة. وقام علماء معهد صناعة محركات الطائرات بتطوير محرك هذه السيارة ليصير محركا للطائرات، وأطلقوا عليه تسمية "أ بي دي 500".

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن هذه السيارة الفريدة كان ظهورها الأول خلال حفل تنصيب الرئيس بوتين في مايو/أيار 2018، وقد أشرف على تصنيعها الرئيس بوتين بنفسه.

وتعمل سيارة الرئيس بوتين من ماركة "آوروس" الروسيةبمحرك تم تطويره ويحمل شعار ماركة "بورش" الألمانية، وهو محرك توربيني من فئة V8 بسعة 4.6 لتر، وينتج قوة تصل لـ592 حصانا، مع عزم دوران 650 قدما لكل لفة، ما يعادل 881 نيوتن متر، ويعمل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.





ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مسؤول إعلامي في المعهد، قوله بأن علماء المعهد انتهوا من صنع النموذج التجريبي من محرك "أ بي دي 500". وسيتم تركيبه في طائرة "ياك-18تي" لإجراء الاختبارات على الأرض.



وكان رئيس المعهد، ميخائيل جوردين، قد كشف في تصريحات سابقة أن علماء المعهد يسعون إلى تحويل محرك سيارة "آوروس" إلى محرك للطائرات.

وأوضح جوردين إن محركات السيارات يتم إنتاج أعداد كبيرة منها، فتقل كلفة إنتاجها. ولهذا يمكن صنع محرك رخيص نسبيًا للطائرات.